Twitter heeft GeenStijl-voorman Bart Nijman tijdelijk ten onrechte van het sociale medium geschorst. Aanleiding was een tweet over de Europese verkiezingen die door Twitter onterecht werd aangemerkt als 'misleidend'.

Nijman was geschorst vanwege een op 7 mei verstuurde tweet waarin hij oproept om tijdens de Europese verkiezingen op 23 mei eurosceptisch te stemmen, meldt GeenStijl woensdag.

Door Twitters actie kon Nijman onder meer geen nieuwe berichten plaatsen. Als de GeenStijl-redacteur de betreffende tweet zou verwijderen, zou de schorsing na twaalf uur ongedaan gemaakt worden.

Woensdag rond 12.00 uur verstuurde Nijman een nieuwe tweet waarin hij meldt dat de schorsing na media-aandacht ongedaan is gemaakt. De tweet waarmee hij de regels zou hebben overtreden (de tweet hieronder), is niet verwijderd.

Twitter staat misleidende informatie over verkiezingen niet toe

Het is volgens Twitter-beleid niet toegestaan om misleidende informatie over verkiezingen te plaatsen.

Welk deel van Nijmans tweet door Twitter onterecht als misleidend werd beschouwd, is niet duidelijk. Een vraag van NU.nl hierover werd door het Amerikaanse bedrijf niet beantwoord. Ook ging Twitter niet in op de vraag wat het bedrijf ertoe heeft aangezet om de tweet van Nijman in eerste instantie nader te bekijken

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel werd gemeld dat Nijman voor maximaal twaalf uur geschorst was. Dit is onjuist. De schorsing zou nog twaalf uur duren na het verwijderen van de betreffende tweet.