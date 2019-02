Jarenlang hebben studenten met een bijbaan in het Amsterdamse ziekenhuis OLVG toegang gehad tot vertrouwelijke en zeer persoonlijke informatie van nagenoeg alle patiënten die het ziekenhuis de laatste vijftien jaar hebben bezocht.

Dat schrijft de Volkskrant nadat het OLVG het lek aan de krant heeft bevestigd.

Het lek werd vorig jaar augustus ontdekt door een filosofiestudente die op een polikliniek afspraken inplande en de telefoon opnam. Zij wees de leiding van het Amsterdamse ziekenhuis op het feit dat zij alle vertrouwelijke medische informatie van patiënten in kon zien.

Verkeerd afgestelde software heeft voor de problemen gezorgd. De profielen van de werkstudenten stonden onbedoeld zo afgesteld dat ze patiënten van alle specialismen konden opzoeken. Volgens het OLVG is het lek meteen gedicht nadat de studente hier melding van had gemaakt.

Studenten konden ook na september dossiers inzien

Andere studenten vertellen aan de Volkskrant dat zij ook na september vorig jaar nog in de dossiers konden kijken. Uit een interne mail uit februari, die in handen is van de krant, staat daarnaast dat "de specifieke problemen rondom de autorisaties van werkstudenten nog altijd spelen".

Expert op het gebied van privacy in de zorg Theo Hooghiemstra laat tegenover de krant weten teleurgesteld te zijn dat er nog steeds grote problemen zijn in de zorg. "Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat wat zij de dokter vertellen geheim blijft. Als zij niet meer alles durven bespreken, kan dat gevaar opleveren voor hun eigen gezondheid of die van anderen."