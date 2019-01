Verdachten Guillermo F. en Boy de W. hebben bekend dat zij drugs hebben verkocht via het darkweb. Dit deden zij naar eigen zeggen noodgedwongen, omdat ze schulden hadden bij de mannen achter de ondergrondse drugshandel.

Dat blijkt donderdag uit navraag van NU.nl bij de verdediging van beide mannen. Advocaat Nancy Dekens staat F. (33) bij en haar kantoorgenoot Maarten Pijnenburg behartigt de belangen van De W. (51).

Donderdag was een inleidende zitting in de zaak die in mei inhoudelijk zal worden behandeld.

F. legde ruim een week geleden zijn bekentenis af. De W. deed dit woensdag. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen ervan sinds 2016 drugs te hebben verkocht via het darkweb. Ze werden in maart 2018 aangehouden in Amsterdam.

De in totaal drie mannen en een vrouw kwamen in beeld nadat de politie in 2017 het beheer van de ondergrondse marktplaats Hansa Market had weten over te nemen. Hansa Market is het best te omschrijven als een illegale online marktplaats waar onder meer drugs worden verhandeld.

Een van de verkopers op Hansa Market die in de gaten liep, ging schuil achter het account Doug-Heffernan.

Verdachten verklaren niet achter account te zitten

F. en De W. hebben in hun verklaring duidelijk gemaakt dat zij niet degenen zijn die dit account hebben opgezet. Dit zouden twee mannen van Israëlische afkomst hebben gedaan.

Deze Israëliërs hadden een groot geldbedrag uitgeleend aan F. en De W. om een streamingdienst op te zetten. Dat mislukte en om die schuld terug te betalen, werd de mannen aangeboden dat zij namens hen drugs moesten gaan verkopen om dat geld terug te verdienen, aldus de advocaten Dekens en Pijnenburg.

De twee verdachten ontkennen al vanaf 2016 bij de verkoop van de verdovende middelen betrokken te zijn geweest. Ze stellen pas vanaf medio 2017 drugs te hebben verkocht.

Het OM heeft een digitale administratie aangetroffen met daarin vermoedelijk duizenden namen en adressen van kopers. Het gaat voornamelijk om gegevens van kopers uit het buitenland.

Ook derde verdachte zegt door Israëliërs te zijn bedreigd

Opvallend is dat ook een derde verdachte, Michel O. (38), zegt door de Israëliërs te zijn bedreigd. Die zijn overigens niet in beeld in deze zaak.

O. werd eveneens aangehouden in maart 2018. Hij werd toen in Werkendam opgepakt. In een loods bij zijn woning stonden vier 3D-printers. Daarmee werden poederdoosjes gemaakt waarin de drugs werden verstopt.

O. zegt pas in juli 2017 erachter te zijn gekomen dat zijn materialen werden gebruikt om de drugs te vervoeren. Omdat de man werd bedreigd, zweeg hij. Ook werd er een wapen in zijn woning aangetroffen.

O. zegt veel spijt te hebben, maar stelt dat zijn rol minimaal was. De rechtbank schorste donderdag zijn voorlopige hechtenis, waardoor hij onder voorwaarden zal worden vrijgelaten.

Advocaten betwijfelen of OM Hansa Market mocht overnemen

Volgens Dekens en Pijnenburg staat tijdens de inhoudelijke behandeling een belangrijke vraag centraal. De advocaten betwijfelen of het OM Hansa Market wel mocht overnemen.

Justitie zegt van wel, maar de advocaten stellen dat het volgens de toen geldende wetgeving niet mocht.

