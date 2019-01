Sony brengt zijn nieuwe, kleinere Glass Sound Speaker dit jaar in Nederland uit. De glazen behuizing trilt mee met de geluidsgolven en moet voor een hoogwaardige geluidsverspreiding zorgen.

De LSPX-S2 lijkt op een staande kaars, maar is een speaker en lamp ineen. Het apparaat bestaat uit een blok met daarop een glazen cilinder, waarin een klein ledlampje is gestopt. Die kan op verschillende helderheidsstanden en als flikkerend kaarslicht ingesteld worden.

De glazen behuizing trilt mee met de geluidsgolven van de muziek, volgens Sony voor een "verticale verspreiding van het geluid". Samen met de Sony Advanced Vertical Driver-technologie wordt het geluid op die manier in 360 graden door de kamer verspreid.

De Glass Sound Speaker is via NFC of bluetooth aan een mobiele telefoon te koppelen en gaat acht uur mee op een volle lading. Daarna kan de accu met een USB-kabeltje worden opgeladen. Het apparaat werkt met Spotify Connect en ondersteunt audio in hoge resolutie. Door meerdere speakers te koppelen, kan volgens de woordvoerder van Sony een soort multiroomopzet gecreëerd worden.

Dit is de tweede versie van de glazen speaker. De eerste variant was een stuk groter. De Glass Sound Speaker is vanaf mei voor 600 euro te koop.