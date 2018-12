Abonnementen op Netflix kunnen niet langer via iTunes worden afgesloten. Op die manier hoeft het bedrijf geen deel van de inkomsten af te dragen aan Apple.

Het gaat alleen om nieuwe abonnementen op Netflix, bevestigt een woordvoerder van de videodienst aan VentureBeat. Bestaande abonnees kunnen via iTunes blijven betalen.

Netflix testte eerder dit jaar een optie om buiten iTunes te betalen. Die betaalmethode wordt voortaan wereldwijd gebruikt. Nieuwe abonnees betalen niet via de App Store maar via de website van Netflix.

Apple vraagt 15 tot 30 procent van de inkomsten bij in-app-aankopen via iTunes. Dat geldt voor zowel de aankoop van apps als het afsluiten van abonnementen. Een abonnement nemen via iTunes is daarom altijd duurder. Gebruikers betalen bijvoorbeeld 12,99 euro per maand bij Apple in plaats van 9,99 euro per maand via de website van de dienst zelf.

Netflix stopte in mei al met het aanbieden van abonnementen op Android via de Google Play Store. De Netflix-app blijft wel beschikbaar via de appwinkels.

Eerder dit jaar besloot ontwikkelaar Epic Games het populaire schietspel Fortnite niet via de Google Play Store aan te bieden, maar via zijn eigen website. Daarmee voorkwam het bedrijf dat het geld aan Google moest afdragen voor verkochte in-app-aankopen, zoals nieuwe kleding voor personages.