Essential is gestopt met de ontwikkeling van zijn eerste telefoon. Het smartphonebedrijf werkt aan een "nieuw mobiel product".

De Essential Phone is uitverkocht en wordt niet meer geproduceerd, zegt het bedrijf tegen 9to5Google. Wel wordt er gewerkt aan een nieuw apparaat.

Essential zegt dat het gaat over een "nieuw mobiel product", maar het is onbekend of het een smartphone betreft. Mogelijk gaat het om een kleinere telefoon die mensen naast hun primaire toestel kunnen gebruiken. Volgens geruchten gebruikt dat toestel kunstmatige intelligentie om e-mails en sms'jes te beantwoorden.

De Essential Phone verscheen in 2017 en was het eerste toestel met een kleine inkeping aan de bovenkant van het scherm. Ook had de telefoon geen koptelefoonaansluiting, maar die werd dit jaar met een los verloopstukje van 150 dollar (131 euro) teruggebracht.

De smartphonefabrikant heeft het al een tijdje moeilijk. In oktober ontsloeg het bedrijf 30 procent van zijn personeel, schreef Bloomberg. In totaal werkten zo'n 120 mensen bij het bedrijf van Andy Rubin, die ooit Android oprichtte. Later kwam hij in het nieuws vanwege seksueel misbruik bij Google.