Aan het vechtspel Street Fighter V werden in december advertenties toegevoegd. Nadat veel spelers hun onvrede uitten over de manier waarop dat gebeurde, werden de reclames verwijderd.

In Street Fighter V: Arcade Edition werd reclame gemaakt voor mogelijkheden in het spel, zoals nieuwe kleding, bundels en de Capcom Pro Tour. Laatstgenoemde is de competitieve modus waarin spelers in een toernooivorm tegen elkaar vechten. Na twee weken zijn de advertenties weggehaald, schrijft Polygon.

Street Fighter-maker Yoshinori Ono dankt spelers op Twitter voor hun feedback over de reclames. "We verzamelen alle meningen en bekijken hoe we de nieuwe functies voor spelers in de toekomst kunnen verbeteren." Het is niet bekend of en wanneer de advertenties terugkeren.

De reclames werden toegevoegd aan laadschermen en levels. Ook kostuums van personages werden van advertenties voorzien. Zo werden kledingstukken en tattoos van personages vervangen. Online waren daarover veel klachten te vinden. Veel van hen vonden het bijvoorbeeld vreemd dat een spel waarvoor ze hadden betaald ineens vol zat met reclame-uitingen.

Spelers konden de reclames wel uitschakelen, maar daarvoor kregen ze een stuk minder beloningspunten. Daardoor moesten ze veel meer spelen om dezelfde spullen te ontgrendelen dan mensen die reclames wel hadden ingeschakeld.

Nog niet alles in het spel is terug bij het oude. Sommige kostuums zouden niet kloppen en het selecteren van alternatieve kleding van personages werkt nog niet naar behoren.