Aan het einde van het jaar maken we de balans op: welke nieuwe topsmartphones boden dit jaar het meest waar voor hun geld?

Grote telefoonfabrikanten brengen jaarlijks nieuwe toestellen uit. In dit artikel maken we een overzicht van het afgelopen jaar, waarin de beste telefoons uit het duurdere segment op een rij worden gezet. We kijken onder meer naar vernieuwing en prijs-kwaliteit.

In dit artikel maken we onderscheid tussen telefoons uit het absolute topsegment en telefoons die daar qua prijs net onder hangen. Dit zijn de toestellen waarin we de grootste technologische vooruitgang konden verwachten. Telefoons tot 400 euro zijn in het overzicht niet meegenomen. Daarnaast moeten de telefoons officieel in Nederland zijn uitgegeven en niet alleen via een derde partij te koop zijn.

Hoewel het met de snelheid van nieuwe toptelefoons meestal wel goed zit, benoemen we ook enkele benchmarkuitslagen van de verschillende modellen. Dat zijn tests die worden uitgevoerd om prestaties van telefoons te kunnen bepalen en vergelijken. Hierbij zijn we uitgegaan van een toplijst van AnTutu Benchmark, dat bijvoorbeeld processorkracht en snelheid van de toestellen heeft gemeten.

Beste telefoon: Samsung Galaxy Note 9

Scherm: 6,4 inch amoled

Camera's: twee 12-megapixelcamera's achter, één 8-megapixelcamera voor

Besturingssysteem: Android 8 Oreo

Prijs: Vanaf 799 euro

De Galaxy Note 9 was dit jaar de meest complete alleskunner, met een flinke accu waar je de dag mee doorkomt, veel processorkracht, een groot en helder scherm en een pennetje. De smartphone van Samsung biedt met zijn 6,4-inch-amoledscherm een van de mooiste displays op de markt.

Voor wie niet op een inkeping in het scherm zit te wachten en waarde hecht aan een koptelefoonaansluiting, is de Note 9 eveneens een goede keuze. Samsung houdt vooralsnog vast aan beide elementen. Uit het toestel kan een pennetje worden geschoven om aantekeningen te maken of als clicker te gebruiken, bijvoorbeeld voor selfies op afstand. Dat pennetje werkt voor het eerst ook via een bluetoothverbinding en is aanpasbaar in de software.

De Note 9 is het snelste toestel dat Samsung aanbiedt en is een vijfde sneller dan zijn voorganger, de Note 8. De prestaties van de telefoon nemen de dertiende plek in op de benchmarklijst van AnTutu.

Daarnaast heeft de smartphone een uitstekend camerasysteem met twee cameralenzen, dat mechanisch tussen verschillende diafragma's kan schakelen. Zo weet het toestel raad met zowel lichte als donkerdere omgevingen.

Kopen als: Je de nieuwste hardware en een pennetje om aantekeningen te maken wilt

Mijden als: Je 3D-gezichtsherkenning wilt of veel minder functies en rekenkracht nodig hebt

Beste prijs-kwaliteit: OnePlus 6T

Scherm: 6,4 inch amoled

Camera's: 12 en 20 MP-camera's achter, één 16 MP-camera voor

Besturingssysteem: Android 9 Pie

Prijs: Vanaf 559 euro

OnePlus wist met de 6T grote stappen voorwaarts te zetten en met een adviesprijs van 559 euro toch betaalbaar te blijven. De opvallendste vernieuwing in het toestel is de vingerafdrukscanner onder het scherm, die naar behoren werkt. Daardoor is geen extra scanner op de achterkant nodig en blijft het ontwerp van de telefoon strak.

De OnePlus 6T heeft een groot 6,4-inchscherm met een kleine, druppelvormige inkeping aan de bovenkant, waarin de camera verwerkt is. Die uitsnede zorgt ervoor dat een groter scherm in een kleinere behuizing mogelijk is.

Het toestel doet qua specificaties nauwelijks onder voor duurdere telefoons van concurrenten. Zo is hij voorzien van een grote accu om de dag mee door te komen, minstens 6 GB aan werkgeheugen en een snelle Snapdragon 845-chip. De twee camera's op de achterkant zijn prima, maar blinken niet uit. Vooral bij weinig licht leveren ze bijvoorbeeld behoorlijk in vergeleken met camera's van duurdere telefoons.

In de benchmarks komt de OnePlus 6T overtuigend uit de verf. AnTutu zet de smartphone op de vijfde plek van best presterende telefoons op de markt. Overigens is het toestel maar een fractie sneller dan de populaire OnePlus 6, die eerder dit jaar verscheen en de zesde plaats inneemt.

Kopen als: Je een betaalbare, maar moderne Android-telefoon met een fijne Android-skin en een vingerafdrukscanner in het scherm zoekt

Mijden als: Je foto's maken heel belangrijk vindt en je telefoon draadloos wilt opladen

Alternatieven:

iPhone XR

Scherm: 6,1 inch lcd

Camera's: 12 MP-camera achter, één 7 MP-camera voor

Besturingssysteem: iOS 12

Prijs: Vanaf 859 euro

Als we moeten kiezen tussen de iPhone XR en de iPhone XS, dan raden we de XR aan. Apple bracht met het model een telefoon op de markt dat 300 euro goedkoper is dan het topmodel, de iPhone XS. Wel heeft de smartphone hetzelfde ontwerp, met dunne schermranden en een inkeping boven in het display. Het scherm is lcd in plaats van oled, maar hoewel de resolutie lager ligt dan op de XS, is het beeld scherp en kleurrijk.

Qua hardware doet de telefoon verder nauwelijks onder voor de XS. Zo heeft het toestel de nieuwste, snelle chip van Apple en gaat de accu gemakkelijk een dag mee. Qua prestaties delen benchmarks de XR dan ook een fractie onder de XS en XS Max in, boven alle andere telefoons die Apple verkoopt.

In de inkeping is Face ID verwerkt, zodat gebruikers het toestel kunnen ontgrendelen met gezichtsherkenning. De scanner werkt met een projector die miljoenen onzichtbare puntjes op het gezicht schijnt, zodat een zeer nauwkeurige en veilige 3D-scan gemaakt kan worden. Die werkt ook in het donker probleemloos.

De iPhone XR heeft een enkele cameralens op de achterkant in plaats van twee. Daarmee missen gebruikers echter alleen een extra zoomfunctie, want softwarematig kunnen wel portretfoto's van mensen gemaakt worden. Al met al is de iPhone XR een goede optie voor mensen die niet de hoofdprijs willen betalen, maar wel een toptelefoon van Apple met uitstekende prestaties zoeken.

Kopen als: Je op zoek bent naar een iPhone met topprestaties, zoals een nieuwe chip en Face ID, voor minder geld

Mijden als: Je waarde hecht aan een oledscherm en een dubbele cameralens

Huawei Mate 20 Pro

Scherm: 6,4 inch oled

Camera's: 40, 20 en 8 MP-camera's achter, één 24 MP-camera voor

Besturingssysteem: Android 9 Pie

Prijs: Vanaf 936 euro

De Huawei Mate 20 Pro is vrijwel de krachtigste telefoon op de markt met enkele experimentele toevoegingen. In prestatietests komt het toestel bij AnTutu als de snelste telefoon uit de bus. De Mate 20 Pro heeft niet alleen een inkeping met iPhone-achtige gezichtsherkenning, maar biedt ook een vingerafdrukscanner onder het scherm. Beide werken verrassend goed en snel.

Huawei focust met dit toestel wederom op het verbeteren van de camera's. Naast een standaard lens en een telefotolens heeft het toestel ook een ultragroothoeklens, waarmee meer van de omgeving in beeld te krijgen is. Kunstmatige intelligentie herkent situaties en objecten en kan aan de hand daarvan foto's verbeteren door bijvoorbeeld kleuren aan te passen.

De telefoon heeft een 6,39-inchscherm dat heel scherp en kleurrijk is. De Android-softwareschil van Huawei is wel behoorlijk aanwezig en doet soms wat onoverzichtelijk aan. Daarnaast staan er te veel onzinapps op, die niet allemaal te wissen zijn. Tot slot heeft het toestel een flinke accu en zelfs een geinige functie waarmee de telefoon kan dienen als draadloze oplader voor andere telefoons. Dat zie je op geen ander toestel.

Kopen als: Je een telefoon met zeer goede camera's, een vingerafdrukscanner in het scherm en 3D-gezichtsherkenning zoekt

Mijden als: Je een goedkopere telefoon met een strakkere versie van Android wilt

LG G7 ThinQ

Scherm: 6,1 inch lcd

Camera's: 16 MP-camera's achter, één 8 MP-camera voor

Besturingssysteem: Android 8 Oreo

Prijs: 449 euro

LG bracht in de eerste helft van 2018 de G7 ThinQ uit. Het toestel kostte destijds 850 euro, maar is inmiddels voor ongeveer de helft van die prijs te vinden.

Daarvoor krijgen gebruikers een heel degelijk toestel terug. De telefoon heeft een 6,1-inchscherm met een langwerpig ontwerp en een knop voor Google Assistent aan de linkerkant. Ook heeft de telefoon een koptelefoonaansluiting, terwijl concurrenten er vaker voor kiezen om die weg te halen.

Qua prestaties doet de G7 ThinQ het ongeveer even goed als de dit jaar verschenen Samsung Galaxy S9. Daarmee heeft de LG G7 genoeg kracht om taken zonder haperingen uit te voeren.

In het toestel is ook kunstmatige intelligentie aanwezig en dat is het meest zichtbaar in de camera. Door de AI-optie in te schakelen, probeert de camera van de G7 de beste instellingen door te voeren op basis van de omgeving en de situatie. Kwalitatief is de camera redelijk, maar soms treden verkleuringen op en de prestaties in het donker zijn wat minder.

Kopen als: Je op zoek bent naar een degelijke telefoon met een koptelefoonaansluiting en een knop voor Google Assistent

Mijden als: Je een telefoon wilt die de degelijkheid ontstijgt en onderscheidende functies biedt

