De mensen die bepalen of berichten op Facebook verwijderd moeten worden zeggen onder druk te staan omdat ze soms duizend berichten per dag moeten beoordelen.

Moderators zeggen tegen The New York Times dat zij acht tot tien seconden de tijd hebben om te bepalen of een bericht verwijderd moet worden. Voor een video hebben ze "iets langer" de tijd.

Facebook zegt dat moderatoren geen minimum aantal berichten krijgen dat dagelijks beoordeeld moet worden. Volgens het bedrijf hebben medewerkers ruim de tijd om berichten te verwerken, maar moderatoren stellen dat de meeste mensen hun baan maar enkele maanden volhouden omdat het zo vermoeiend is.

The New York Times kreeg veertienhonderd pagina's met regels voor Facebook-moderatoren in handen. De handleiding bestaat voor een groot deel uit verschillende PowerPoint-presentaties en Excel-sheets die zijn samengevoegd. In de regels staan volgens het bericht meerdere fouten en achterhaalde informatie.

Onduidelijke regels moeten snel worden toegepast

Verschillende medewerkers zeggen dat de regels niet altijd duidelijk zijn, waardoor ze soms berichten die tot geweld kunnen leiden moeten doorlaten. Omdat ze weinig tijd hebben om een bericht goed te keuren, moeten ze duizenden regels herinneren en binnen enkele seconden toepassen.

Facebook heeft wereldwijd zo'n 7.500 moderatoren in dienst. Het bedrijf zegt ook steeds meer gebruik te maken van computersystemen om berichten en beeld te beoordelen. "We hebben elke dag miljarden berichten en onze technische systemen herkennen vaker en vaker mogelijke overtredingen", zegt een ontwikkelaar. "Maar zelfs als je 99 procent van de berichten correct beoordeelt, blijven er veel fouten over."