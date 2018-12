Huawei heeft de P Smart 2019 gepresenteerd. De telefoon heeft een 6,2-inchscherm met een kleine inkeping voor de camera.

De P Smart 2019 volgt de P Smart+ van eerder dit jaar op. Het toestel biedt een scherm dat bijna doorloopt in de schermranden, met aan de bovenkant in het midden een cirkelvormige inkeping waarin de selfiecamera verwerkt is. Alleen aan de onderkant is een dunne rand te vinden.

Het 6,2-inchscherm heeft een langwerpig ontwerp met een verhouding van 19,5 bij 9 en een resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels. Het toestel heeft een lcd-display.

In de telefoon is een Kirin 710-processor aanwezig. Die chip is ook te vinden in de eerder dit jaar verschenen Mate 20 Lite. Daarnaast heeft het toestel een 3.400 mAh-accu.

Twee camera's met kunstmatige intelligentie

Op de achterkant heeft de telefoon twee camera's, een hoofdcamera van 13 megapixels en een secundaire camera van 2 megapixels. Die tweede camera wordt voornamelijk gebruikt om diepte-informatie te verzamelen voor het tonen van een professioneel scherptediepte-effect.

De camera's werken met kunstmatige intelligentie (AI) van Huawei om foto's te verbeteren. De AI herkent honderden scènes waarop de camera zijn kleuren kan aanpassen.

De P Smart 2019 verschijnt op 11 januari in Nederland. De telefoon gaat 249 euro kosten en komt in het zwart en blauw op de markt.