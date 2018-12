Alphabet-dochterbedrijf Google mag beginnen met de bouw van een serverpark in Noord-Holland. Het datacenter komt op Agriport in het Wieringermeer.

De gemeente Hollands Kroon heeft op 19 december een vergunning voor de bouw van een datacenter goedgekeurd, schrijft Hollands Kroon Actueel. Daarmee heeft Google toestemming om te gaan bouwen. Op 28 mei werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.

Google mag direct beginnen met de bouw van het datacenter. Het is niet bekend wanneer het bedrijf er daadwerkelijk mee begint. Volgens de gemeente heeft Google zes maanden de tijd om het serverpark te bouwen, daarna moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

In juni werd bekend dat Google een gebied ter grootte van 70 hectare had aangeschaft in Noord-Holland. Google is niet het eerste techbedrijf dat daar een serverpark bouwt. Microsoft heeft al een groot datacentrum op Agriport.

In de Eemshaven in Groningen staat al een datacenter van Google. In maart werd bekend dat het bedrijf daar nog eens 500 miljoen euro in investeert.