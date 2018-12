De Amerikaanse zombieserie The Walking Dead was in 2018 de meest uit illegale bron gedownloade serie. Voor het eerst in zeven jaar staat Game of Thrones niet op de eerste plek.

Dat meldt TorrentFreak op basis van openbare BitTorrent-downloaddata. Omdat dit jaar geen nieuwe afleveringen van Game of Thrones verschenen, kwam die serie voor het eerst in zeven jaar niet in het jaaroverzicht voor. Wel werden oudere afleveringen van de serie nog steeds gedownload.

The Walking Dead stond in 2017 op de tweede plek, maar claimde in 2018 de eerste positie met de meeste downloads. Volgens TorrentFreak werden afleveringen van de zombieserie "miljoenen" keren gedownload. Specifieke cijfers werden niet bekendgemaakt. De serie is bezig aan zijn negende seizoen.

Op de tweede plek in de lijst staat de superheldenserie The Flash. Daarna volgen The Big Bang Theory en Vikings. De hoogste nieuwkomer is Titans, een Amerikaanse superheldenserie die gebaseerd is op stripboeken van DC Comics. Het programma staat in de lijst op nummer vijf.

TorrentFreak schrijft dat torrentcijfers slecht een klein deel van het illegale kijkgedrag laten zien. Veel mensen downloaden series niet meer, maar kijken online naar illegale streams. Aanbieders daarvan maken doorgaans geen cijfers bekend.

Vaakst illegaal gedownloade series in 2018: