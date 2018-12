Huawei heeft het afgelopen jaar 200 miljoen smartphones verscheept. Het betreft het aantal telefoons dat in 2018 van fabrieken naar onder meer leveranciers, winkels en klanten is verstuurd.

Het aantal verscheepte smartphones is een record, zegt het bedrijf in een verklaring aan CNET. In 2017 verscheepte Huawei nog 153 miljoen smartphones.

De stijging van ruim 30 procent is volgens het bedrijf te danken aan de Huawei P20 en de Mate 20. De smartphones worden vooral verkocht in Europa en Azië. Het marktaandeel in de Verenigde Staten is nihil.

Huawei is in een aantal jaar gegroeid naar een van de grootste spelers op de smartphonemarkt. Het Chinese bedrijf strijdt volgens analisten met Apple om de tweede plek op de wereldwijde markt. Het Zuid-Koreaanse Samsung blijft marktleider.

Huawei maakt naast smartphones ook apparatuur voor telecomnetwerken. Dit onderdeel van het bedrijf is het afgelopen jaar onder een vergrootglas komen te liggen. Meerdere Westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, wijzen op het risico dat de Chinese overheid de apparatuur gebruikt voor spionage. Bewijs daarvoor is nooit geleverd.

De spanningen tussen de Verenigde Staten en China liepen onlangs verder op door de arrestatie van Meng Wanzhou in Canada begin december. Meng is de financieel directeur van Huawei en dochter van de oprichter van het bedrijf.