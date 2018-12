Facebook heeft de directeur van het onderzoeksbureau New Knowledge van zijn sociale medium verbannen, omdat de onderzoeker nepnieuws verspreidde.

De man, Jonathan Morgan, zegt tegen The Washington Post de persoon te zijn die door Facebook is verbannen. Het sociale medium treft de maatregel nadat Morgan bekende tijdens een senaatsverkiezing in 2017 op Facebook te hebben geëxperimenteerd met de verspreiding van sensationeel nieuws.

Het bedrijf New Knowledge leverde onlangs een onderzoek aan de commissie van de Amerikaanse Senaat. Die commissie onderzoekt de gecoördineerde verspreiding van nepnieuws uit Rusland. De Senaat maakte dit onderzoek, en een onderzoek van de Universiteit van Oxford, maandag openbaar.

Morgan bekende dinsdag tegen The Washington Post dat hij een misleidende Facebook-pagina had aangemaakt om conservatieve stemmers te bereiken tijdens de senaatsverkiezing in de staat Alabama in 2017.

Ook kocht Morgan op Twitter naar eigen zeggen voor minder dan 10 dollar aan retweets voor de Republikeinse kandidaat Roy Moore, die de senaatsverkiezing verloor van zijn Democratische tegenstander. Daarmee wilde hij onderzoeken hoe de verspreiding van een boodschap op Twitter opgekrikt kan worden.

Facebook pakt gecoördineerde acties aan

"We treden hard op tegen mensen en organisaties die netwerken van accounts maken om anderen te misleiden", zegt Facebook in een verklaring tegen The Washington Post.

Facebook heeft de afgelopen maanden meerdere accounts uit onder meer Rusland en Iran verwijderd vanwege de gecoördineerde verspreiding van desinformatie.