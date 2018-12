De Amerikaanse gameontwikkelaar Zynga, maker van het spel FarmVille, neemt het Finse bedrijf Small Giant Games over voor naar verwachting 700 miljoen dollar (omgerekend 611 miljoen euro).

Small Giant is vooral bekend van het spel Empires & Puzzles. Met de overname wil Zynga de smartphonegame uitbrengen in Azië, in onder meer Japan, Zuid-Korea en China.

De overname gebeurt in twee stappen. Zynga krijgt nu 80 procent van het bedrijf in handen en betaalt daarvoor 560 miljoen dollar. Het overige deel wordt de komende drie jaar gekocht. Daarmee wordt de verwachte totaalprijs 700 miljoen dollar, hoewel dit bedrag nog kan veranderen.

De overname van het Finse bedrijf is de grootste voor Zynga ooit. In 2014 nam het bedrijf NaturalMotion over, dat software ontwikkelde voor de game- en filmindustrie. Zynga betaalde daar 527 miljoen dollar voor.