Twee mannen die met illegale goksites een miljoenenomzet draaiden, kregen van de rechtbank in Den Bosch twee jaar cel en een boete van 100.000 euro opgelegd.

Stijn F. en Michel G. verdienden tussen 2007 en 2013 zo'n 105 miljoen euro met het besturen van illegale gok- en pokersites.

Volgens de rechtbank handelden de mannen in strijd met de kansspelwetgeving en hebben ze verdiensten witgewassen. Ook zijn ze veroordeeld voor leidinggeven aan een criminele organisatie.

Hoofdverdachte F. was naar eigen zeggen in de veronderstelling dat hij zich aan de gedoogregels hield. Tegen hem was vier jaar cel geëist. F. had een geschat vermogen van 11 miljoen euro. De gokwebsites werden offline gehaald na een grote politie-inval in november 2013 in Eindhoven. Het ging bijvoorbeeld om de sites AmsterdamsCasino.com en FruitLuck.com.

De mannen werden door hun advocaat Annette M. geholpen. Justitie eiste twee jaar cel tegen haar, maar volgens de rechtbank bleef zij binnen de grenzen van haar vak. Daarom werd ze vrijgesproken.

Verschillende financieel adviseurs werden wel veroordeeld. Naast taakstraffen, kregen zij beroepsverboden van drie jaar. Zij maakten zich onder meer schuldig aan witwassen en valsheid in geschrifte.