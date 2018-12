De gemeente Amsterdam heeft de namen en adressen van inwoners die klaagden over verhuurdienst Airbnb gelekt via zijn website. In een enkel geval werd ook een telefoonnummer gelekt.

De gegevens waren niet goed onherkenbaar op de website van de gemeente geplaatst, meldt stadszender AT5. Volgens de zender zijn ongeveer tien Amsterdammers van het datalek de dupe geworden.

De inwoners dienden bij de gemeente hun bezwaar in tegen de verkorting van de verhuurtermijn via Airbnb. Begin dit jaar besloot de gemeente dat het maximaal aantal huurdagen per jaar wordt gehalveerd van zestig naar dertig.

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam was woensdagmiddag voor NU.nl niet direct bereikbaar voor een reactie. Of de gemeente vermoedens heeft dat de gegevens misbruikt zijn, is onduidelijk. Ook is niet bekend of het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.