Huawei gaat naar verluidt minstens 2 miljard dollar (omgerekend 1,75 miljard euro) investeren om zijn apparatuur beter te beveiligen.

De Britse overheid vond in juli "tekortkomingen" die risico's zouden vormen voor de nationale veiligheid. Volgens bronnen van Reuters heeft Huawei gesproken met Britse ambtenaren en doet het bedrijf aanpassingen om de problemen op te lossen.

In het rapport uit juli staat dat er technische problemen waren, waardoor apparatuur van Huawei "risico's vormem voor de Britse telecomnetwerken". Ook werden problemen gevonden in de productieketen.

Huawei is de laatste tijd veel in het nieuws, vanwege geruchten dat de Chinese overheid gebruikers via Huawei-apparatuur zou bespioneren. Er is nooit bewijs daarvoor naar buiten gebracht. Daarnaast ontkent Huawei dat China gebruikers via zijn producten bespioneert.

De Japanse overheid wil mogelijk geen gebruik meer maken van apparaten van Huawei, meldde persbureau Reuters eerder op vrijdag op basis van anonieme bronnen. Eerder trof de Amerikaanse overheid vergelijkbare maatregelen.

'Risico voor Europese technologische industrie'

Vicevoorzitter Andrus Ansip van de Europese Commissie zegt vrijdag dat Chinese bedrijven zoals Huawei tot risico's in de Europese technologische industrie leiden. "We moeten bezorgd zijn over dergelijke bedrijven", zegt Ansip.

In een reactie laat Huawei weten "verbaasd en teleurgesteld" te zijn in de uitspraken van de EU-commissaris (Digitale Markt). "We verwerpen categorisch elke bewering dat we een bedreiging voor de veiligheid zouden kunnen vormen."

De maker van onder meer netwerkapparatuur en mobiele telefoons zegt open te staan voor een gesprek met Ansip om de "misverstanden" uit de weg te ruimen en de "langdurige samenwerking" met de Europese Commissie voort te zetten.

In Nederland worden vooralsnog geen maatregelen getroffen. Uit rondgang van RTL Z langs de providers blijkt dat T-mobile geen afscheid neemt van apparatuur van Huawei in zijn netwerken. KPN en VodafoneZiggo laten hun antwoord in het midden, maar die bedrijven leunen meer op apparatuur van het Zweedse bedrijf Ericsson.