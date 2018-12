De Amerikaanse rapper 2 Milly klaagt Epic Games, maker van het populaire schietspel Fortnite, aan vanwege het gebruik van een dansbeweging.

Het gaat om de dansbeweging die in 2014 door 2 Milly gebruikt werd in de videoclip van zijn nummer Milly Rock, meldt Variety. Het dansje zou gelijkenissen vertonen met een in Fortnite beschikbare beweging.

Het schietspel Fortnite biedt spelers de mogelijkheid om bewegingen voor hun personage te kopen of vrij te spelen. De beweging Swipe It, die gebaseerd zou zijn op bewegingen uit Milly Rock, werd in juli beschikbaar.

2 Milly zegt tegen Variety nooit gecompenseerd te zijn voor het gebruik van zijn dansbeweging. Epic Games heeft tegenover het blad niet op de rechtszaak gereageerd.

De zaak is ingediend bij een rechtbank in de staat Californië. Het is onduidelijk of het Amerikaanse auteursrecht de volledige dansbeweging beschermt.