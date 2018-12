Ontwikkelaars van apps die bijhouden hoeveel tijd mensen aan hun smartphone spenderen, ervaren de laatste maanden strenger toezicht van Apple.

De ontwikkelaars vermoeden dat Apple harder is gaan optreden sinds het bedrijf een vergelijkbare functie heeft ingebouwd in zijn smartphones, zo zeggen zij tegen TechCrunch.

Apple voegde de optie schermtijd in september toe in zijn besturingssysteem iOS 12. Het geeft gebruikers inzicht in hoeveel zij hun telefoon gebruiken. Ook kunnen gebruikers appcategorieën blokkeren tussen bepaalde tijden.

Meerdere ontwikkelaars van apps die min of meer hetzelfde bieden, hebben in oktober en november hun zorgen geuit over verscherpt toezicht of verwijderde apps uit de App Store. Twee bedrijven die zich publiekelijk hadden uitgesproken, werden daarna weer toegevoegd aan de appwinkel.

Appontwikkelaars moeten creatief zijn

Apple biedt geen officiële manier waarop apps van derden de schermtijd van gebruikers kunnen bijhouden. Ontwikkelaars zoeken daarom naar andere methoden, bijvoorbeeld door internetverkeer te analyseren of op de achtergrond de locatie van gebruikers bij te houden.

Bronnen van TechCrunch wijzen erop dat veel apps ook voor september gebruik hebben gemaakt van functies die niet zijn toegestaan. Zij doen de vermoedens van een gecoördineerde actie af als onzin. Apple wilde tegenover de nieuwssite niet reageren.