Het populaire schietspel Fortnite krijgt een nieuwe modus, waarmee spelers hun eigen eiland kunnen vormgeven.

De Creative-modus werd woensdag door ontwikkelaar Epic Games aangekondigd. Fortnite Creative is vanaf donderdag speelbaar voor betalende gebruikers en is vanaf 13 december gratis te spelen voor iedereen.

In de nieuwe modus geven gebruikers hun eigen eiland vorm. In dat level kunnen ze vervolgens eigen spelletjes creëren en autoraces tegen vrienden organiseren. Het spel draait in deze modus meer op bouwen en samen spelen dan tegen elkaar vechten.

Spelers kunnen kiezen uit een aantal verschillende eilandvormen. Daarop zijn vervolgens meerdere gebouwen en objecten te plaatsen. Gebruikers kunnen hun eiland opslaan en online vrienden uitnodigen om in het level mee te doen.

Battle royale werd enorm populair

Fortnite is voornamelijk bekend vanwege zijn online battle-royalemodus. Daarbij landen honderd spelers op een eiland, waarna ze op elkaar schieten totdat er een speler als winnaar overblijft. In Fortnite konden spelers altijd al materialen zoals hout en ijzer inzetten om forten te bouwen, wat tijdens gevechten voor bescherming zorgt.

De battle-royalemodus kwam in september 2017 uit, inmiddels telt de game wereldwijd ruim 200 miljoen spelers. Het spel is gratis speelbaar, maar Epic Games verdient zo'n 300 miljoen dollar per maand aan in-game-aankopen. Zo kunnen spelers voor echt geld kleding in de game of dansjes aanschaffen.