Inwoners van Cuba met een mobiele telefoon kunnen vanaf donderdag op prepaidbasis gebruikmaken van het 3G-netwerk. Dat is tien jaar nadat toenmalig president Raul Castro in 2008 het verbod op mobiele telefoons ophief.

Mobiel internet kost zonder bundel omgerekend bijna 9 euro voor 100 MB, heeft staatstelecombedrijf ETECSA aangekondigd.

Gebruikers kunnen ook een prepaidbundel kopen. De bundels variëren van 600 MB, dertig dagen geldig, voor omgerekend iets meer dan 6 euro tot 4 GB voor omgerekend ruim 26 euro.

De internettoegang bereikt in potentie ruim vijf miljoen inwoners van Cuba, want ongeveer de helft van de Cubaanse bevolking van elf miljoen mensen beschikt over een mobiele telefoon.

Desondanks zal internetgebruik voor deze mensen relatief duur zijn. Het gemiddelde maandelijkse staatsinkomen ligt op omgerekend zo'n 26 euro per maand. Veel Cubanen zijn voor extra inkomsten afhankelijk van een bijbaan of van familie in het buitenland.

Miguel Diaz-Canel, die Castro in april opvolgde als president van Cuba, pleit voor meer connectiviteit voor het communistische land. Internettoegang zou de eilandstaat volgens hem onder meer kunnen helpen bij economische groei.