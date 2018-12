De politie van New York gaat in 2019 veertien drones inzetten. De apparaten worden onder meer gebruikt om 3D-projecties te maken bij verkeersongevallen en om mensen in de gaten te houden bij grote evenementen en gijzelingen.

De drones zijn uitgerust met een warmtebeeldcamera, meldt The Wall Street Journal. Daarmee is het mogelijk om de locatie van personen te bepalen aan de hand van hun lichaamswarmte.

De politie van New York mag de drones niet gebruiken om routinematig patrouilles uit te voeren, mensen in de gaten te houden zonder bevelschrift of om verkeersovertredingen te registreren.

In het politiebeleid staat wel dat de drones, die van een afstand door een medewerker worden bestuurd, gebruikt mogen worden voor andere zaken omtrent "publieke veiligheid, noodgevallen of andere situaties met de toestemming van het afdelingshoofd".

Privacyvoorstanders vrezen dat het gebruik van de drones een opstap is naar meer surveillance en militarisatie van de politie van New York. Het project kost in het eerste jaar 480.000 dollar (omgerekend ruim 422.000 euro).