Chipmaker Qualcomm presenteerde dinsdag een vingerafdrukscanner die 3D-opnames maakt voor nauwkeurigere scanresultaten.

Qualcomm presenteerde de techniek op zijn eigen Snapdragon Technology Summit in Hawaii. De 3D Sonic Sensor is een ultrasone vingerafdrukscanner die onder het scherm wordt geplaatst, meldt Slashgear.

De scanner maakt volgens de fabrikant een 3D-opname van een vingerafdruk. Daardoor moet de scanner ook goed werken als een vinger bijvoorbeeld nat of vettig is.

Het is niet duidelijk welke toestellen er precies gebruik gaan maken van de vingerafdrukscanner. Volgens Qualcomm is de techniek "in de eerste helft van 2019" in verschillende nieuwe telefoons te vinden.

Ondersteuning voor snel 5G-netwerk

Naast een scanner toonde Qualcomm ook zijn nieuwe Snapdragon-chip. De Snapdragon 855 ondersteunt benodigde technologie voor het 5G-netwerk, waarmee hogere internetsnelheden gehaald kunnen worden dan met 4G. De eerste telefoons die 5G ondersteunen, verschijnen volgend jaar.

Qualcomm levert zijn Snapdragon-chips voor veel Android-telefoons. Waarschijnlijk zal de Snapdragon 855 zijn opwachting maken in veel toptoestellen die volgend jaar op de markt komen. De chip volgt de Snapdragon 845 op die dit jaar verscheen.

De chipmaker gaf nog niet alle details rond de processor vrij. Wel is bekend dat de Snapdragon 855 betere prestaties levert dan zijn voorganger op het gebied van beeldverwerking. Dat is voordelig voor het gebruik van kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld in smartphonecamera's die foto's verbeteren op basis van verschillende situaties. Zo herkent de camera bijvoorbeeld een zonsondergang en worden daar de instellingen op aangepast.

Ook zouden betere prestaties van de chip het afspelen van games verbeteren en werkt de Snapdragon 855 efficiënter. Zo kan een telefoon bijvoorbeeld langer meegaan op een volle acculading.