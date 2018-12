Epic Games, de ontwikkelaar van het populaire schietspel Fortnite, opent een eigen, online gamewinkel. Daarop worden niet alleen eigen games, maar spellen van andere ontwikkelaars verkocht.

De online gamewinkel komt "binnenkort" beschikbaar op pc en Mac, schrijft Epic Games op zijn website. Volgens de ontwikkelaar zal eerst "klein aantal" games voor pc's en Macs verkrijgbaar zijn. De games worden uitgezocht door medewerkers van Epic Games.

Later wordt het platform uitgebreid met meer titels. Ook wil de ontwikkelaar spellen aanbieden voor open platforms, zoals het mobiele besturingssysteem Android. Op iOS zal de winkel er waarschijnlijk niet komen, omdat Apple zijn eigen App Store heeft.

Het is niet bekend welke spellen er bij de lancering van de winkel beschikbaar zullen zijn. Epic Games doet de titels donderdag uit de doeken tijdens het game-evenement The Game Awards in Los Angeles.

Lagere tarieven dan bij concurrent

Epic krijgt na een verkochte game 12 procent van de opbrengst. De ontwikkelaars krijgen de overige 88 procent van het bedrag. Op die manier wil Epic Games stevig concurreren met Valve, het bedrijf dat de Steam-winkel beheert. Valve streek tot voorheen 30 procent van de opbrengsten op. Dat geldt ook voor de appwinkels van Apple en Google.

Valve maakte recent bekend zijn beleid aan te passen. Zo leveren ontwikkelaars nu 25 procent van de inkomsten in. Nadat een game 50 miljoen dollar heeft opgebracht, staan makers per verkocht exemplaar nog 20 procent af.

Volgens Epic Games-directeur Tim Sweeney komt de Epic Store "in de meeste landen ter wereld beschikbaar". Dat schrijft The Verge. De winkel zal geautomatiseerd geld terug geven als een game binnen twee weken wordt ingeruild, al zijn daarbij nog geen voorwaarden bekendgemaakt.

Fortnite, de populairste game van Epic, is gratis beschikbaar op consoles en pc. De game brengt geld op via in-app-aankopen, bijvoorbeeld als een speler nieuwe kleding aanschaft voor zijn personage. Op Android-telefoons is de app alleen buiten de appwinkel van Google beschikbaar, onder meer omdat Epic Games 30 procent van de inkomsten moet afstaan aan Google.