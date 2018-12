Het gebruik van de blockchain lijkt vooralsnog weinig succes op te leveren, blijkt uit een rapport van Amerikaanse onderzoekers die keken naar de inzet van de nieuwe technologie.

In het rapport beschrijven de onderzoekers van het US Agency for International Development (USAID) hoe zij op zoek gingen naar de meerwaarde van de technologie.

De onderzoekers bekeken 43 situaties waarbij ooit de inzet van blockchaintechnologie werd aangekondigd. Het gaat volgens de onderzoekers om veel verschillende industrieën, zoals banken, goede doelen, overheidsinstellingen en multinationals.

In geen enkel geval konden de onderzoekers bewijs vinden dat de technologie op een nuttige manier werd ingezet of praktische resultaten opleverde.

"We vonden veel persberichten, whitepapers, en overtuigend klinkende artikelen met aankondigingen, maar we hebben geen bewijs gevonden dat blockchaintechnologie zijn beloftes in die gevallen heeft waargemaakt", schrijven de onderzoekers.

'Industrie zelf vaag over inzet'

Ook toen de onderzoekers doorvroegen naar de resultaten kregen zij nul op het rekest. "Niemand wilde data of onderzoeksresultaten met ons delen. Ondanks alle hype over hoe blockchain voor meer transparantie zou moeten zorgen, is de industrie zelf vaag over de inzet."

Blockchain is een nieuwe technologie waarbij transacties worden opgenomen in een openbaar register. Dat zou fraude kunnen voorkomen en voor meer vertrouwen tussen partijen zorgen. Ook in Nederland zijn er weinig voorbeelden bekend waarbij blockchaintechnologie nu succesvol wordt ingezet.