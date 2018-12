Een groep spelers mag geen Fallout 76 meer spelen, omdat ze homo's online bedreigden en probeerden te 'elimineren'.

De spelers werden aanvankelijk drie dagen geschorst van Fallout 76, schrijft Eurogamer. Volgens een van de spelers was dat hun "enige waarschuwing". Niet veel later besloot ontwikkelaar Bethesda de groep alsnog permanent te weigeren.

De groep belaagde een drietal andere spelers tijdens een online speelsessie, nadat een van de groepsleden een compliment kreeg over zijn kleding in het spel. De aanvallers riepen dingen als: "We zijn hier om alle gays te elimineren." De groep viel de spelers lachend aan. Ook zeiden ze zich te moeten ontsmetten vanwege aids.

Het filmpje werd door een van de slachtoffers op Twitter geplaatst. De video is inmiddels tienduizenden keren bekeken.

Bethesda zegt dit soort gedrag "niet te tolereren". De ontwikkelaar blijft mishandeling en pestgedrag naar eigen zeggen samen met Sony en Microsoft onderzoeken en onderneemt actie "waar nodig".

Gemengde reacties op Fallout 76

Fallout 76 is alleen online speelbaar met maximaal 24 spelers tegelijk in een level. In de game kunnen mensen elkaar beschieten als beide partijen daarmee instemmen. Als een persoon de ander beschiet en diegene niet terugschiet, dan veroorzaken de wapens slechts beperkte schade. Deze aanpak zorgt ervoor dat mensen die niet willen vechten, langdurig lastiggevallen kunnen worden door spelers die op hen blijven schieten.

De nieuwe Fallout-game wordt overwegend negatief ontvangen door recensenten en spelers. Onlangs kwam het spel in opspraak vanwege de uitgave van een misleidende versie. In een speciale, duurdere editie zou een draagtas van canvas worden geleverd, maar die bleek achteraf van nylon te zijn gemaakt. Bethesda bood excuses aan en gaf kopers omgerekend een beloning van 5 euro. Dat bedrag konden ze in het spel uitgeven aan items.