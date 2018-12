ASUS maakte een smartphone die specifiek op gamers is gericht. De ROG Phone is behoorlijk over the top en zal daardoor weinig mensen aanspreken.

Fabrikant ASUS zet met zijn productlijn Republic of Gamers (ROG) producten in de markt die zijn toegespitst op het spelen van games. Daaronder vallen computers, grafische kaarten, headsets en muizen, maar sinds kort ook smartphones.

De ASUS ROG Phone is duidelijk voor een bepaalde doelgroep. Dat valt al op aan het ontwerp van de telefoon, dat overeenkomt met dat van game-pc's. Zo heeft het toestel harde lijnen, vreemde vormen en een lichtgevend logo op de achterkant dat je van kleur kunt laten veranderen. Ook zijn de camera's en vingerafdrukscanner op de achterkant uitgerust met hoekige kaders.

Van het ontwerp moet je net houden, maar ASUS toont hiermee in elk geval lef en brengt een telefoon uit die eens niet oogt zoals de rest. Daarmee sluit de ROG Phone goed aan bij de doelgroep.

Op de voorkant komen de opvallende accenten eveneens terug met oranje uitsnedes voor de speakers boven en onder het scherm. De telefoon heeft een prima 6 inch amoledscherm met een resolutie van 2.160 bij 1.080 pixels. In tegenstelling tot veel andere nieuwe smartphones, heeft de ROG Phone vrij dikke randen om het scherm in plaats van een inkeping voor de camera.

Ook softwarematig ziet de ROG Phone eruit als een gamingtelefoon. ASUS gebruikt een vrij agressieve Android-schil, waarbij zwart en rood de hoofdkleuren zijn. Om appiconen heen wordt een rode, cirkelvormige lijn geplaatst. Het ziet er niet altijd even fraai uit, zeker niet bij vierkante icoontjes. Wat meer aanpassingsmogelijkheden voor het thema waren welkom geweest.

Helemaal gericht op gaming

Het draait op de ASUS ROG Phone allemaal om het spelen van games. Gebruikers krijgen veel mogelijkheden om de instellingen voor verschillende apps aan te passen. Zo is de vernieuwingssnelheid van het scherm in te stellen op 60 of 90 hertz en kan de vervaging in games worden verminderd.

Als gebruikers een game spelen in horizontale stand, kunnen de hoeken in de behuizing van het toestel gebruikt worden als knoppen. ASUS noemt dat 'AirTriggers'. De knoppen zijn niet fysiek aanwezig, maar werken via ultrasone knoppen die aanrakingen detecteren.

Die knoppen werken verrassend goed en geven bij aanraking een trilling. Spelers kunnen zelf met virtuele schijfjes instellen welk deel van het scherm geactiveerd moet worden als de triggers worden gebruikt. Zo is het gemakkelijk om daarop in te stellen dat een geweer in een spel moet herladen, zonder je vinger van het scherm te halen. Dat komt bijvoorbeeld goed van pas voor liefhebbers van Fortnite-achtige schietgames of in racespellen.

ASUS heeft ook een aantal accessoires uitgebracht die het spelen van games moeten verbeteren, zoals een controlleropzetstuk en een dock om de telefoon met een monitor te verbinden. Met ons reviewexemplaar werd een opzetstuk meegeleverd dat dienst doet als ventilator. Dat opzetstuk wordt via een connector op de zijkant aan de achterkant van het toestel geklikt. Om bij de aansluiting te komen, moet overigens eerst een vervelend, rubberen onderdeel worden verwijderd. Dat is een klein onderdeel en raakt - als je niet oppast - binnen de kortste keren zoek.

De ventilator houdt de telefoon koel, zodat zware games na een tijdje niet beginnen te haperen. Daar staat wel tegenover dat er een vrij lomp opzetstuk op de telefoon zit geklikt, dat behoorlijk wat herrie maakt in zijn hardste stand. De vraag is ook wie er steeds zo'n accessoire meeneemt en of het per se nodig is. De meeste telefoons met de nieuwste specificaties kunnen namelijk al probleemloos met mobiele games overweg. Dat is logisch, aangezien de apps voor een zo breed mogelijk publiek worden ontwikkeld.

Geen uitschieters in telefoon zelf

Overigens zien games er op de ROG Phone prima uit en werken ze inderdaad probleemloos. Wat dat betreft doet de telefoon wat ASUS belooft. Als toestel voor dagelijks gebruik valt hij toch iets tegen.

Zo ondervonden we tijdens het testen wat problemen met de vingerafdrukscanner. De vreemde vorm leidt ertoe dat hij niet gemakkelijk op de tast te vinden is en hoe de vinger er precies op moet. Het kwam daardoor meermaals voor dat de scanner de vingerafdruk niet meteen herkende. Dat komt vrijwel nooit meer voor op nieuwe telefoons.

Ook voelt de telefoon vanwege zijn gewicht van 200 gram behoorlijk zwaar aan, al ligt hij verder prima in de hand. In het apparaat is een flinke 4.000 mAh-accu aanwezig. Daarmee hou je het een dag uit, maar de accuduur haalt het niet bij die van bijvoorbeeld een Samsung Note 9 of een iPhone XS Max. Het spelen van zwaardere games is overigens geen grote aanslag op de accu, want na een uur spelen ben je slechts zo'n 20 tot 25 procent lichter.

De ROG Phone ondersteunt geen draadloos opladen. Opladen gaat via een USB-C-lader, waarmee de batterij binnen een half uur voor de helft vol is.

De telefoon heeft daarnaast twee camera's op de achterkant. Het gaat om een lens voor 8 en 12 megapixelfoto's. Het toestel maakt aardige foto's, maar verwacht geen topresultaten. Naast een standaardcamera heeft de ROG Phone ook een groothoeklens, die geeft in de hoeken helaas wel een flink vertekenend fisheye-effect en dat is niet altijd even mooi.

Specificaties Schermgrootte 6 inch Resolutie 2.160 x 1.080 pixels Chip Snapdragon 845 Werkgeheugen 8 GB Opslagruimte 128 GB Accu 4.000 mAh Camera's achter 8 en 12 megapixel, f/1.8 Camera voor 8 megapixel f/2.0 Software Android 8.1 Afmetingen 158,8 x 76,20 x 8,6 mm Gewicht 200 gram Prijs 899 euro

Conclusie

Aan alles op de ROG Phone is te zien dat ASUS zich met dit toestel richt op serieuze gamers. We vragen ons wel af hoeveel mensen het bedrijf hier daadwerkelijk mee weet te bereiken. Als gamingtoestel werkt de ROG Phone wel, maar op elke andere smartphone kun je net zo goed spelletjes spelen. En we hebben gevoelsmatig niet het idee dat apps veel beter draaien op de ROG Phone.

Verder blinkt het toestel eigenlijk nergens echt in uit. Het werkt allemaal naar behoren, maar puur bekeken als telefoon is de ROG Phone simpelweg een degelijke telefoon met een minder fraaie Android-schil. Ben je niet iemand die elke dag urenlang zware 3D-games speelt op een telefoon, dan is 899 euro toch een iets te flinke smak geld.