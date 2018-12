De Facebook-app is in de afgelopen negen maanden door 1,1 miljoen Nederlanders van hun smartphone gewist.

De daling van het aantal installaties blijkt uit onderzoek van Telecompaper. Tussen het vierde kwartaal van 2017 en het derde kwartaal van 2018 daalde het aantal installaties met ruim een miljoen.

In het laatste kwartaal van 2017 was de Facebook-app bij 74 procent van alle Nederlanders geïnstalleerd. Dat percentage kwam in het derde kwartaal van 2018 neer op 68 procent.

Niet alleen de Facebook-app lijkt minder populair. De Facebook Messenger-app werd in het derde kwartaal ook op minder telefoons geïnstalleerd dan negen maanden geleden.

Het verschil kwam neer op ruim 850.000 installaties. Volgens Telecompaper is het percentage gedaald van 62 naar 56 procent.

Geen positief jaar

Dat Facebook minder is geïnstalleerd, betekent niet per se een daling in het aantal gebruikers. Zo is het sociale netwerk ook via de (mobiele) website bereikbaar.

Facebook zal niet terugkijken op een positief jaar in de publiciteit. Zo werden privacyschandalen rond het bedrijf en het verspreiden van nepnieuws uitgelicht.

Het aantal installaties van Instagram (ook van Facebook) en Snapchat groeide in de afgelopen kwartalen. In het geval van Instagram gaat het om een groei van 4 procentpunten en bij Snapchat gaat het om 3 procentpunten.

Wel is Snapchat volgens het onderzoek minder populair bij mensen onder de dertig jaar.

Heb jij zelf Facebook verwijderd? Deel in de NUjij-reacties je ervaringen met dit sociale medium.