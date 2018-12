Pokémon Go-spelers krijgen binnenkort de mogelijkheid om met Pokémons tegen elkaar te strijden via hun smartphones.

Ontwikkelaar Niantic kondigde gevechten tussen trainers aan op Twitter. Spelers kunnen met hun verzamelde Pokémons tegen elkaar vechten.

Om een gevechtsmodus wordt al sinds de uitgave van Pokémon Go in 2016 gevraagd. Tot nu toe biedt het spel geen optie om direct tegen monsters van anderen te vechten.

Met Pokémon Go verschijnen virtuele monsters in de openbare wereld die via de smartphone gevangen kunnen worden. Spelers kunnen vooralsnog alleen met de monsters vechten bij zogeheten Gyms, om op die locatie de leiderspositie te claimen.

Niantic maakte in een serie tweets niet bekend hoe de nieuwe Trainer Battles er precies uit gaan zien. Volgens de ontwikkelaar verschijnt de mogelijkheid "binnenkort".

Er komen in elk geval drie verschillende kampioenschappen naast de losse trainergevechten. Het gaat daarbij om de Great, Ultra en Master Leagues. In de eerste twee kampioenschappen kunnen Pokémons tot een bepaalde sterkte meedoen, bij de Master League wordt geen limiet gesteld. Dat zou volgens de ontwikkelaar leiden tot "strategische gevechten".

Ook Harry Potter-game op komst

De Pokémon Go-ontwikkelaar werkt ondertussen ook aan een Harry Potter-spel voor de smartphone. Dit spel zal zich eveneens afspelen in de echte wereld, zodat mensen naar buiten moeten gaan om te spelen.

In Harry Potter: Wizards Unite kunnen spelers volgens Niantic op zoek naar mysterieuze voorwerpen. Daarnaast is het mogelijk toverspreuken te leren en iconische personages uit de boeken tegen te komen. Het spel verschijnt in 2019.