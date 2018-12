Gelekte beelden tonen een Lenovo Z5s-telefoon met een randloos ontwerp. Het toestel heeft geen inkeping boven in het scherm, maar een gaatje voor de camera.

Van de vermeende Lenovo Z5s zijn foto's en video's online gelekt, schrijft Slashgear. Op de beelden is het ontwerp van de telefoon te zien.

Het toestel heeft aan de voorkant een gaatje in het midden van het scherm. Daarin is de selfiecamera verwerkt. Andere fabrikanten kiezen vaak voor een inkeping in het scherm om de cameralens en sensoren in te plaatsen.

Door een gaatje in het scherm te plaatsen, kan Lenovo meer schermruimte kwijt op de voorkant van de telefoon. Om de camera heen komt informatie te staan, net als op telefoons met een inkeping. Het gaat daarbij om informatie als het bereik, de accustatus en de tijd.

Uit de gelekte beelden valt op te maken dat de achterkant van het toestel is uitgerust met drie camera's. In het midden is de smartphone voorzien van een vingerafdrukscanner.

Het is niet bekend wanneer de Lenovo Z5s verschijnt en of hij ook in Nederland uitkomt. Naar verluidt wordt het toestel in december aangekondigd door het Chinese bedrijf.