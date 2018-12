DELTA start vanaf december met het aanbieden van internet met een glasvezelsnelheid van 1 gigabit per seconde over de kabel.

De hoge snelheid is vooralsnog alleen beschikbaar voor klanten in Zeeland, meldt het bedrijf op zijn website. Zij betalen voor het abonnement 125 euro per maand.

De snelheid van 1 gigabit per seconde komt neer op 1.000 megabit per seconde. Klanten krijgen vanaf 1 december toegang tot het abonnement. DELTA levert een modem mee die de internetsnelheid kan verwerken.

Om de hoge snelheid te kunnen behalen, heeft de aanbieder apparatuur op vijftienduizend plekken in Zeeland vervangen door de nieuwe techniek Docsis 3.1. Ook stopte DELTA met het aanbieden van het analoge radio- en tv-signaal.

In augustus startte internetprovider VodafoneZiggo eveneens met het testen van een nieuw netwerk, waarmee snelheden van 1 gigabit gehaald kunnen worden. De techniek wordt in de Utrechtse wijk Oog in Al getest bij twintig huishoudens.

Veel glasvezelproviders bieden al vergelijkbare snelheden, maar deze abonnementen worden alleen aangeboden op plekken waar een glasvezelnetwerk ligt. Door de snelheden ook op het kabelnetwerk mogelijk te maken, kunnen providers een veel groter deel van Nederland in één keer bereiken.