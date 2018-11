Facebook is in Australië begonnen met het testen van meldingen voor belangrijke berichtgeving van de lokale gemeente.

Het gaat om een test met ruim honderd gemeentepagina's, maakt Facebook bekend in een blogbericht. De meldingen bevatten belangrijke informatie voor mensen die in een bepaald gebied wonen.

Zo kan de lokale overheid belangrijke situaties snel melden, zoals stroomuitval, gesloten wegen of rampen. De melding verschijnt in het nieuwsoverzicht van Facebook. Pagina's van gemeentes kunnen maximaal 35 meldingen in een maand uitgeven.

In Nederland krijgen smartphonebezitters al meldingen van de overheid via een NL-Alert. Daarmee krijgen mensen berichten over levens- en gezondheidsbedreigende situaties in de buurt door middel van een bericht op de telefoon.

Lokaal nieuws in Amerikaanse steden

Facebook heeft verder aanpassingen gedaan aan de Amerikaanse functie om lokaal nieuws te ontvangen. Die mogelijkheid is er inmiddels in vierhonderd steden in de Verenigde Staten. Voortaan worden berichten uit de omgeving onder het tabje Today In verzameld. Dat tabblad verschijnt tijdens het scrollen door het nieuwsoverzicht.

In Nederland is het nog niet mogelijk om nieuwsberichten te filteren op locatie.