Het is oplichters gelukt om mensen geld afhandig te maken door zich voor te doen als familielid op WhatsApp. Zo maakten ze de afgelopen maanden bijna 200.000 euro buit.

Dat meldt Security.nl maandag op basis van de Fraudehelpdesk. Volgens de organisatie kwamen er tot nu toe in 2018 ruim 430 meldingen binnen van fraude via WhatsApp. In juni ging het nog om tweehonderd meldingen.

In 99 van de gevallen zouden slachtoffers voor gemiddeld 2.000 euro zijn opgelicht. Een van de slachtoffers zou bijna 9.000 euro hebben betaald.

Oplichters doen zich op WhatsApp voor als een familielid met geldproblemen. De crimineel vraagt om geld en belooft het snel terug te betalen.

De criminelen zijn vaak op de hoogte van verhoudingen tussen familieleden en leren hoe hun slachtoffers met anderen praten. Daarvoor kijken ze bijvoorbeeld mee op openbare Facebook-profielen.

De Fraudehelpdesk adviseert mensen die om geld worden gevraagd vervolgens telefonisch of via persoonlijk contact na te gaan of het klopt.

