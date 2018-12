Week van NUtech Podcast Wat gebeurt er met ouderen als het luchtalarm verdwijnt? In de podcast De week van NUtech gaat de techredactie van NU.nl dieper in op actuele en relevante onderwerpen. Deze week kijken we naar het NL-Alert. Want wordt iedereen nog wel gewaarschuwd als dit telefoonsysteem het luchtalarm vervangt?