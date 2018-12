De Consumentenbond waarschuwt consumenten die kerstinkopen willen doen voor nepwebshops. Die worden in december online gezet om consumenten tijdens de feestdagen op te lichten.

De professioneel ogende digitale winkels zijn vaak pas kort in de lucht en schermen met concurrerende prijzen voor populaire, dure artikelen, zoals mobieltjes, tablets, laptops, andere elektronica en speelgoed.

Deze ‘december-nepshops’ zijn moeilijker te herkennen, omdat ze zijn voorzien van een KvK-nummer, een echt adres, een iDeal-betaalmogelijkheid en een keurmerk, waarschuwt de consumentenorganisatie.

Volgens de Consumentenbond heeft de politie een speciaal team opgezet om internetoplichting in de decembermaand op te sporen. De bond raadt bezoekers van zulke sites aan te onderzoeken hoelang de webwinkel bestaat (via sidn.nl voor sites die eindigen op .nl) of whois.icann.org (voor sites die eindigen op .com, .org en .net).

Afgelopen voorjaar en zomer liet de Consumentenbond duizenden malafide webshops offline halen. De bond deed toen ook al onderzoek naar webwinkels die met hoge kortingen merkkleding of luxe producten aanboden, maar in werkelijkheid nepproducten verkochten of soms zelfs helemaal niets leverden.

De winkels maakten in veel gevallen gebruik van bestaande, in onbruik geraakte domeinnamen. Zo’n webadres was bij Google meestal al bekend en eindigde daardoor hoger in de zoekresultaten.