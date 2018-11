Samsung heeft vrijdag sorry gezegd vanwege ziektes en sterfgevallen van enkele medewerkers. Het excuus van het Zuid-Koreaanse conglomeraat was onderdeel van een schikking met ziek personeel en hun families.

Naast het maken van excuses gaf Samsung toe dat de werkomstandigheden in zijn chip- en schermenfabrieken onveilig waren, meldt The Associated Press (AP) vrijdag.

Tientallen medewerkers in Samsung-fabrieken waar chips en lcd-schermen werden gemaakt, kregen te maken met ernstige ziekten, zoals leukemie of een hersentumor. In een aantal gevallen leidden de ziektes tot de dood van een werknemer. De misstanden werden ruim tien jaar geleden voor het eerst aan de kaak gesteld.

Samsung ging enkele weken geleden akkoord met een schikking. Ziek personeel dat vanaf 1984 in de chip- of schermfabrieken heeft gewerkt, kan een financiële compensatie krijgen. Ook miskramen en aangeboren ziekten bij kinderen van het personeel vallen onder de regeling.

Samsung heeft niet expliciet toegegeven dat de slechte werkomstandigheden de directe oorzaak van de ziekten zijn geweest.