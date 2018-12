Veertien Europese prijsvergelijkers voor online winkelen claimen dat Google zoeken naar producten nog steeds niet eerlijker heeft gemaakt.

Dat schrijven de bedrijven in een open brief aan Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging). De brief is ook ondertekend door Ben Kerkhof van het Nederlandse Vergelijk.nl.

De prijsvergelijkers willen dat de Europese Commissie de werkzaamheden van Google opnieuw onder de loep neemt. De zoekgigant zegt aan de eisen van de commissie te voldoen.

In 2017 oordeelde de Europese Commissie dat Google zijn eigen prijsvergelijker Google Shopping voortrok in de zoekresultaten, wat in het nadeel van concurrenten zoals TripAdvisor en Amazon was. Het bedrijf gaf zichzelf volgens de commissie een oneerlijk voordeel.

Google moest een boete van 2,4 miljard euro betalen. Ook moest het voortrekken van zijn eigen prijsvergelijker binnen negentig dagen stoppen.

Veilingmodel moest beterschap bieden

Google ging tegen de beslissing in beroep, maar paste het systeem wel aan met de bedoeling om online winkelen eerlijker te maken. Zo bracht het bedrijf een veilingmodel uit waarbij prijsvergelijkers een van de advertentieresultaten in Shopping kunnen kopen.

De concurrenten noemen dit systeem "niet conform de eisen en niet effectief". Volgens de bedrijven moeten zij veel geld betalen voor een plek in de resultaten, terwijl het Google niets kost.