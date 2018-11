Sommige modellen van de Samsung Galaxy Note 9 hebben een camera die bij gebruik vastloopt. De Zuid-Koreaanse fabrikant werkt aan een oplossing.

Verschillende gebruikers met een Note 9 melden dat de camera bij gebruik vastloopt, schrijft SamMobile. Het probleem zou zich vooral voordoen bij modellen die gebruikmaken van een Snapdragon-processor.

Het is niet bekend hoeveel gebruikers last hebben van de bug. In Nederland lijken de problemen niet voor te komen. Dat komt doordat Samsung de Snapdragon-chip van Qualcomm slechts in een klein aantal landen gebruikt. In Europa zijn de telefoons voorzien van een Exynos-processor van Samsung zelf.

Op het forum van Samsung schrijft een medewerker dat het bedrijf aan een update met een oplossing voor het probleem werkt. Het is niet bekend wanneer de update wordt uitgebracht.