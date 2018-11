Twitter bant mensen die over het vermoorden van acteur Sean Bean in het spel Hitman 2 tweeten van het platform.

Bean speelt een rol als "speciaal doelwit" in een nieuwe uitbreiding van Hitman 2 die tijdelijk speelbaar is. In de game kruipen spelers in de huid van een sluipmoordenaar die doelwitten moet doden zonder gezien te worden.

De Britse acteur is de eerste beroemdheid die gebruikt wordt in de game. Bean staat bekend als de acteur die vaak gedood wordt in films en series waarin hij speelt.

Op Twitter plaatsen gebruikers berichten over het spel. Volgens de VG247 kan dat leiden tot mensen die geband worden. Zo werd de gebruiker @TheFatConsol3R van het platform geschorst, omdat hij "de regels van Twitter overtrad".

In zijn tweet schreef hij: "Het lijkt erop dat ik Sean Bean vanavond ga omleggen". In een mail van Twitter werd uitgelegd waarom hij permanent werd geschorst. "Je mag niet dreigen met geweld of anderen fysieke pijn, de dood of ziektes toewensen."