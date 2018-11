Blizzard werkt aan een nieuwe Warcraft-game in de stijl van smartphonespel Pokémon Go. Ook ontwikkelt het bedrijf een opvolger voor de bekende roleplayinggame Diablo III.

Het is niet bekend hoe het mobiele spel precies gaat werken, schrijft Kotaku. Wel zou de game zich in de echte wereld afspelen op basis van GPS. Ook zou het spel uitgebreider zijn dan Pokémon Go met meer mogelijkheden om alleen te spelen.

Diablo IV was sinds 2014 in ontwikkeling, aldus ingewijden binnen Blizzard. Het plan was om met de serie een nieuwe weg in te slaan in de reeks. Zo zou Diablo IV een Dark Souls-achtige game worden. Spelers zouden over de schouder van hun personage meekijken, terwijl de camera in eerdere delen schuin boven het veld hangt.

De ontwikkeling zou niet zonder problemen verlopen, daarom werd in 2016 van het idee afgestapt. Een nieuwe versie van Diablo IV is inmiddels in een vroeg stadium van ontwikkeling en zou meer lijken op de voorgaande delen, schrijven bronnen. Kotaku schrijft dat de game waarschijnlijk pas na 2020 verschijnt.

Blizzard wil niet reageren

Blizzard zegt in een verklaring geen uitspraak te willen doen over de ontwikkeling van Diablo IV. "We delen geen details over onaangekondigde games, voordat we er klaar voor zijn."

De ontwikkelaar kondigde eerder deze maand op zijn eigen evenement Blizzcon een nieuwe Diablo aan. Het bleek om een mobiele game te gaan. De onthulling van Diablo Immortal leidde tot boegeroep uit de zaal, omdat fans al jarenlang hopen op een nieuw deel op de pc.