Amazon heeft gebruikers op de hoogte gesteld van een 'technisch probleem', waardoor per ongeluk namen en e-mailadressen inzichtelijk waren voor anderen.

Het is niet bekend hoeveel gegevens er zijn gelekt, schrijft TechCrunch. In elk geval is duidelijk dat gebruikers uit Europa en de Verenigde Staten het bericht hebben ontvangen. De fout is inmiddels opgelost.

Amazon geeft geen details vrij. Daarom is het niet duidelijk hoe de fout is ontstaan, wie de adressen heeft kunnen inzien en van welke sites van Amazon informatie is gelekt.

Getroffen gebruikers hoeven volgens Amazon niets te doen. "Je hoeft je wachtwoord niet aan te passen of op een andere manier actie te ondernemen", schrijft het bedrijf in de e-mail.