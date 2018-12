Het zakelijke netwerk LinkedIn test zijn eigen variant van Instagram Stories. Vooralsnog is de functie er alleen voor Amerikaanse studenten.

LinkedIn zegt tegen TechCrunch ook aan een verhaaloptie voor andere gebruikers te werken. Op dit moment is er slechts de Student Voices-functie. De modus verschijnt boven in LinkedIn en stelt studenten in staat om korte video's aan de afspeellijst van hun campus toe te voegen.

Er kunnen alleen filmpjes worden geplaatst. Na een week verdwijnen ze automatisch. Studenten kunnen de video's in afspeellijsten van hun universiteit of video's van universiteiten in de buurt bekijken.

Een woordvoerder van LinkedIn zegt dat de optie ervoor moet zorgen dat studenten hun opleidingservaringen delen, bijvoorbeeld op het gebied van stage lopen en het uitvoeren van projecten. Die ervaringen kunnen vervolgens bekeken worden door mogelijke werkgevers.

Het is niet duidelijk hoelang de video's maximaal mogen duren. Volgens LinkedIn zijn de filmpjes tijdens de testfase gemiddeld tussen de 30 en 45 seconden lang.

Wanneer het zakelijke netwerk de functie voor meer gebruikers en naar meer landen uitrolt, is niet bekend. Instagram, Facebook en Snapchat hebben al lange tijd Stories-functies. Die verhalen van gebruikers kunnen uit foto's en video's bestaan en verdwijnen na 24 uur.