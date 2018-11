Apple heeft de MacBook Air van een broodnodige upgrade voorzien. De laptop is op het gebied van hardware en ontwerp moderner, maar hij is ook weer duurder geworden. Is dat gerechtvaardigd?

Een grote update voor de MacBook Air werd al jaren verwacht. Sinds 2010 was het ontwerp van de Apple-laptop niet meer vernieuwd en ook qua hardware begon het apparaat de laatste jaren achter te lopen op concurrenten als de Surface Book van Microsoft. De nieuwe Air maakt een inhaalslag, maar valt door zijn hoge prijs een beetje tussen wal en schip.

De MacBook Air had altijd vrij forse grijze randen om het beeldscherm. In het nieuwe model zijn die verdwenen. Het display lijkt nu meer op de Pro, met dunnere, zwarte randen. In eerdere modellen viel het scherm iets onder de randen, nu sluit het display naadloos op de randen aan.

De laptop heeft een 13-inchscherm, maar de behuizing is vanwege de dunnere randen iets kleiner geworden. Het resultaat is een aantrekkelijkere laptop die meer in lijn ligt met de andere MacBooks van Apple. Dichtgeklapt is de Air op zijn dunste punt 0,41 centimeter en aan het dikste kant 1,56 centimeter.

De grootste verbetering in de MacBook Air is het Retina-display, hetzelfde als dat van de MacBook. In het verleden had de Air altijd een wat mindere resolutie, maar nu oogt het scherm met een resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels haarscherp.

Over de schermhelderheid is veel te doen geweest, omdat die een helderheid van maximaal 300 nits biedt. De Pro haalt tot 500 nits. De Air zou daarom een stuk minder fel ogen. We ondervonden tijdens het testen geen problemen, ook niet in goed verlichte omgevingen, met als kanttekening dat de helderheid vrijwel altijd op maximaal stond.

Nieuw toetsenbord en groter trackpad

Het toetsenbord van de MacBook Air maakt gebruik van het zogeheten vlinderontwerp, waarbij knoppen een minder diepe aanslag hebben. Dat zal voor oudere Air-gebruikers even wennen zijn. Het apparaat heeft wel de nieuwste versie van dit toetsenbord, dat vuil afstoot zodat toetsen niet snel blijven plakken.

In de duurste versie van de MacBook Pro introduceerde Apple enkele jaren geleden een Touch Bar, een aanraakgevoelig scherm dat de functietoetsen verving. De belofte was dat die zich aanpaste op geopende apps om extra opties simpel uit te kunnen voeren. De balk is op de Air niet aanwezig, al zal die nauwelijks worden gemist.

Wel is de vingerafdrukscanner aan de Air toegevoegd, rechtsboven op het toetsenbord. Met Touch ID kunnen gebruikers inloggen en bijvoorbeeld toestemming geven voor appinstallaties. Dat werkt snel en nauwkeurig.

Ook het trackpad onder het toetsenbord is groter geworden dan in voorgaande versies. Het vlak ondersteunt Force Touch, een technologie voor trackpads en touchscreens die herkent hoe hard iemand drukt. Met trillingen kan op die manier een knop worden nagebootst, terwijl die er niet fysiek is.

Air werkt voor de meeste taken prima

In de behuizing zijn aan de linkerzijde twee USB-C-poorten aanwezig. Daar moet alles op worden aangesloten, van muizen tot stroom, waardoor gebruikers zijn aangewezen op een USB-hub met meer aansluitingen. Rechts is een koptelefoonaansluiting aanwezig. Een opening voor SD-kaarten ontbreekt, waardoor ook voor het inladen van bijvoorbeeld foto's een extra adaptertje nodig is.

Met de MacBook Air kunnen de meeste laptopgebruikers bij dagelijks gebruik prima uit de voeten. Tijdens het testen hadden we flink wat tabbladen in de browser open, gebruikten we Photoshop en Slack, en luisterden we naar muziek. Dat ging vrijwel altijd probleemloos. Bij dit soort gebruik houdt de accu het zeven tot acht uur vol.

Alleen bij echt zware programma's krijgt de Air het zwaarder. Dan verschijnt soms het strandballetje dat aangeeft dat de computer moeite heeft met het verwerken van informatie. Ook maakt de ventilator dan geluid, terwijl die normaal gesproken stil is.

Prijs en prestaties komen dichter bij elkaar

Het is alles bij elkaar een welkome en nodige update voor de ietwat vergeten MacBook Air. Toch zet Apple het apparaat nu op een vreemde manier in de markt. De MacBook Air is duurder geworden, maar is daarmee nauwelijks nog een goedkoper alternatief voor de MacBook Pro. Aanvankelijk was de Air het apparaat dat lichter, dunner en goedkoper was, met bovendien mindere specificaties dan de Pro. Die positie wordt inmiddels ingenomen door de 12-inch-MacBook.

De nieuwe MacBook Air valt wat tussen de MacBook en MacBook Pro in. Het instapmodel van de nieuwe Air kost 1.349 euro. Daarvoor krijg je een laptop met een 1,6-GHz Intel Core i5-processor met twee kernen. Ook heeft de Air 8 GB aan werkgeheugen en een Intel UHD Graphics 617-kaart.

Maar voor 150 euro meer verkoopt Apple het instapmodel van de MacBook Pro zonder Touch Bar. Die heeft een iets krachtigere Intel i5-processor en net iets betere grafische prestaties, maar de verschillen zijn niet meer zo groot als vroeger. De Pro biedt eveneens 8 GB aan werkgeheugen en begint bij 128 GB opslag.

De MacBook Air is nog steeds de goedkoopste laptop van Apple, want de 12-inch-MacBook kost vanaf 1.499 euro. Zo heeft Apple nu drie laptops die nauwelijks nog in prijs verschillen, waar ze vroeger een duidelijke positie innamen ten opzichte van elkaar. Dat maakt de keuze voor gebruikers niet makkelijker. Overigens is het vorige Air-model ook nog te koop; die kost nog 1.099 euro.

Specificaties Scherm 13 inch Resolutie 2.560 x 1.600 pixels Afmetingen 30,41 x 21,24 cm Dikte 0,41 tot 1,56 cm Gewicht 1,25 kg Processor Intel Core i5 Werkgeheugen 8/16 GB Opslag 128/256 GB Grafische kaart Intel UHD Graphics 617 Camera 720p

Conclusie

Apple heeft het wiel niet opnieuw uitgevonden met deze nieuwe Air, maar de verbeteringen die nodig waren om het apparaat te moderniseren, zijn doorgevoerd. Daarmee is het een fraaie upgrade voor gebruikers met een oude Air die over willen stappen, zeker vanwege het scherpe Retina-scherm dat eindelijk is toegevoegd.

De Air is met een prijs van 1.349 euro niet langer de 'betaalbare' optie die het ooit was. Maar voor dat geld krijgen gebruikers wel een laptop waarmee ze vrijwel alles kunnen.

Alleen de mensen die veel foto- en videobewerking moeten uitvoeren, zullen een Pro overwegen. Hoeft dat niet, dan is de Air in vrijwel alle opzichten de beste keuze voor iedereen die een nieuwe Apple-laptop zoekt.