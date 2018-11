Instagram heeft volgens The Information last gehad van een beveiligingslek, waarna wachtwoorden van gebruikers inzichtelijk waren.

De fout zat in een Instagram-functie waarmee gebruikers een kopie kunnen downloaden van gegevens die Instagram van hen bezit, meldt The Information. Gebruikers zijn per e-mail op de hoogte gebracht.

Instagram-moederbedrijf Facebook schrijft in de mail dat als de functie werd gebruikt, het volledige wachtwoord van gebruikers in de link kwam te staan waarmee het databestand kon worden gedownload.

De wachtwoorden werden op Facebook-servers bewaard. Volgens het bedrijf is de data inmiddels verwijderd. Ook zou de functie zijn geüpdatet om het lek te dichten.

Facebook laat in een reactie aan The Information weten dat "slechts een klein deel van de gebruikers" door het lek is getroffen. Mensen die geen mail hebben ontvangen, lopen geen risico dat hun informatie toegankelijk was.