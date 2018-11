Nederlanders stoppen vaker met Facebook vanwege een gebrek aan vertrouwen in het sociale netwerk, blijk uit onderzoek van Newcom.

Wantrouwen en nepnieuws zijn voor mensen voor het eerst een belangrijke reden om te stoppen met het gebruiken van Facebook. Dat blijkt uit de Newcom VertrouwensMonitor 2018. Vorig jaar waren er volgens het onderzoek vooral andere motieven om te stoppen. Toen vonden mensen bijvoorbeeld dat het te veel tijd kost.

In een steekproef met 1.175 mensen gaf ruim een kwart van de ondervraagden aan dat ze Facebook het afgelopen half jaar minder of veel minder zijn gaan gebruiken. Ook is 9 procent van de ondervraagden Facebook juist meer gaan gebruiken. Op Twitter en Instagram is 10 procent afgehaakt.

Traditionele nieuwsbronnen worden het meest vertrouwd. Het gaat dan om (regionale) kranten, radio en tv. Sociale media scoren op vertrouwen het laagst, lager dan het vertrouwen in politieke partijen.

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders in het afgelopen jaar zijn gestopt met Facebook. Het bedrijf van Mark Zuckerberg raakte dit jaar in opspraak, bijvoorbeeld omdat miljoenen gegevens van gebruikers lekten. Daarnaast schreef The New York Times recent dat Facebook een pr-bureau had ingehuurd om zelf desinformatie te verspreiden.