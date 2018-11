Verily, het zusterbedrijf van Google dat zich bezighoudt met gezondheid, stopt zijn onderzoek naar een contactlens die glucosewaarden kan meten.

"Ons klinisch onderzoek naar de glucosedetectielens toonde aan dat er onvoldoende consistentie was in onze metingen", schrijft Verily vrijdag op zijn blog. Volgens het bedrijf voldoet de lens daarom niet aan de eisen van een medisch hulpmiddel.

Verily startte zijn onderzoek naar de lens in 2014 in samenwerking met het Zwitserse farmaciebedrijf Novartis. De bedrijven wilden onderzoeken of sensoren in de contactlens de glucosewaarden in tranen konden uitlezen.

De glucosewaarden in tranen komen echter onvoldoende overeen met de glucosewaarden in bloed, concludeert Verily na bijna vijf jaar onderzoek.

Hoewel Verily en Novartis het onderzoek naar de lens pauzeren, blijft het bedrijf wel onderzoek doen naar andere soorten contactlenzen met sensoren.