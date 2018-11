Facebook overweegt een functie voor zijn chatdienst Messenger waarmee gebruikers tegelijkertijd dezelfde video kunnen bekijken en bespreken.

De optie wordt momenteel intern bij Facebook getest, bevestigt een woordvoerder in gesprek met nieuwswebsite TechCrunch.

Gebruikers zouden in een groepschat gezamenlijk naar dezelfde video kunnen kijken. Iedereen die in de groepschat aanwezig is, kan de videospeler bedienen en zien wie de video's nog meer bekijkt.

Het is verder onduidelijk hoe het samen bekijken van video's in zijn werk gaat. De Facebook-woordvoerder wilde daar niet over uitwijden. Ook is onduidelijk wanneer de testperiode ten einde loopt en of de functie daarna daadwerkelijk voor Messenger beschikbaar komt.