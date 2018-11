Apple beschrijft in een patent een nieuwe versie van Siri die ook werkt als de iPhone of iPad niet met internet is verbonden.

Het patent werd donderdag gepubliceerd en beschrijft een "offline persoonlijke assistent", meldt AppleInsider. Met de nieuwe techniek zou Siri spraakopdrachten op het apparaat zelf in plaats van via de cloud verwerken.

De huidige versie van Siri luistert naar een spraakopdracht en stuurt data daarvan vervolgens anoniem naar servers van Apple. Daar wordt de audio verwerkt, waarna een resultaat naar de gebruiker teruggestuurd wordt. Zonder internetverbinding werkt Siri niet.

Met offline verwerking op een iPhone of iPad worden vooraf ingestelde taken uitgevoerd, zoals timers instellen of een gedownload nummer afspelen.

De offlinemodus van Siri zou alleen worden ingeschakeld als er geen internetverbinding is gedetecteerd, als back-upoplossing. In andere gevallen blijft de spraakassistent online via de Apple-servers werken.

Het is niet bekend of en wanneer Siri zonder internetverbinding gaat werken. Apple dient regelmatig patenten in, maar dat betekent niet dat die ook worden uitgewerkt.