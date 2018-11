Facebook heeft volgens The New York Times een pr-bureau ingehuurd om desinformatie te verspreiden. Daarmee moesten critici van het bedrijf in diskrediet worden gebracht.

Na druk van beleidsmakers naar aanleiding van de rol van Facebook rondom Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 zou Facebook zich steeds vaker tot een pr-bureau hebben gericht, schrijft The New York Times. Het gaat om Definers Public Affairs, een bedrijf uit Washington dat is opgericht door Republikeinen.

Een van de tactieken die Definers inzette, was het verspreiden van tientallen negatieve artikelen over andere techbedrijven, zoals Google en Apple. Dat zou de aandacht van negativiteit rond Facebook moeten afleiden, schrijft The New York Times.

De berichten werden op NTK Network gepubliceerd. Die site doet zich voor als nieuwsmedium, maar wordt gevuld door het pr-bureau. Conservatieve media namen berichten van de website regelmatig over.

Tegenstanders van Facebook werden daarnaast via verspreide geruchten in verband gebracht met de miljardair George Soros, schrijft The New York Times. Soros is een bekende Facebook-criticus die vaak wordt genoemd in antisemitische complottheorieën.

De bedoeling van de campagnes was om Soros neer te zetten als degene die negatieve berichten rond Facebook verspreidde. Zo zou hij banden met anti-Facebook-groepen hebben. Journalisten werden aangespoord om vragen te stellen over de 'tactieken' van Soros.

Miljoenen gegevens van gebruikers gelekt

Facebook heeft een zwaar jaar achter de rug. Begin 2018 kwam het bedrijf groot in het nieuws toen bleek dat persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen mensen op straat kwamen te liggen via een app van Cambridge Analytica. Daarvoor bood Facebook-CEO Mark Zuckerberg later meermaals zijn excuses aan bij regeringen.

Apple-directeur Tim Cook liet destijds in een reactie aan MSNBC weten dat Apple "persoonlijke gegevens nooit zou inzien". "Privacy is voor ons een mensenrecht." Als reactie daarop zou Zuckerberg zijn topmensen hebben gedwongen alleen nog maar Android-telefoons te gebruiken. Zijn reden was dat het besturingssysteem veel meer gebruikers heeft dan dat van Apple.

Facebook is het niet helemaal eens met artikel

Nadat het nieuws van The New York Times naar buiten kwam, besloot Facebook de banden met Definers Public Affairs te verbreken. Dat schrijft Facebook donderdag in een blogbericht. Definers werd aanvankelijk ingehuurd om nieuws over het sociale netwerk te monitoren.

Facebook reageerde in een blogpost uitgebreid op het bericht van The New York Times. Volgens het bedrijf staan er fouten in het artikel. Het sociale medium zegt dat het niet klopt dat Definers artikelen schreef uit naam van Facebook. Ook zou het bureau geen nepnieuws uit naam van Facebook hebben verspreid.

Definers was bekend bij de media, omdat het bedrijf namens Facebook uitnodigingen verstuurde. Ook werden journalisten aangemoedigd om onderzoek te doen naar de financiering van de anti-Facebook-organisatie Freedom from Facebook. "Maar daarmee suggereerden we niet dat het een antisemitische aanval zou zijn."

Daarnaast zou de claim dat Zuckerberg mensen verbood iPhones te gebruiken niet kloppen. "Tim Cook heeft ons verdienmodel vaak bekritiseerd en Zuckerberg heeft duidelijk gemaakt dat hij het daarmee oneens is. We hebben werknemers en topmensen vaak aangeraden om Android te gebruiken, omdat het het populairste besturingssysteem is ter wereld."